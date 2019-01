GIRLS SUMMARIES



MAIZE 68, SALINA CENTRAL 50

MAIZE (7-1, 5-1)

Onwugbufor 5-9 2-3 13, Holmes 4-9 2-4 13, Jones 6-11 4-4 18, Cauthon 3-11 1-2 8, Laham 3-6 1-2 9, Miller 1-2 3-6 5, Wilcox 1-1 0-0 2, Espinoza 0-0 0-0 0, Pierce 0-0 0-0 0, Wedman 0-0 0-0 0. Totals - 23-49 13-21 68.

SALINA CENTRAL (4-3, 2-2)

Cobb 4-10 0-0 12, Kierscht 2-7 3-4 8, Merkle 4-12 5-6 13, Williams 4-9 5-6 13, Sanderson 1-2 2-2 4, Nash 0-1 0-0 0, Griffin 0-1 0-0 0. Totals - 15-42 15-18 50.

Maize 13 16 18 19 — 68

Salina Central 6 10 16 18 — 50

3-point goals — MZ: 9-23 (Onwugbufor 1, Holmes 3, Jones 2, Cauthon 1, Laham 2) SC: 5-15 (Cobb 4, Kierscht 1). Rebounds — MZ: 28 (Jones 7) SC: 29 (Merkle 14). Turnovers — MZ: 10 SC: 18. Fouls — MZ: 11 SC: 18. Fouled out — none.



SACRED HEART 51, REPUBLIC COUNTY 33

SACRED HEART (7-3, 3-1)

Cochran 4-15 1-2 11, Everett 2-5 0-0 4, Goetz 6-11 0-0 14, Slagle 5-7 4-5 14, Palen 1-6 0-0 3, Smith 1-2 0-0 2, Gotti 1-4 1-2 3, Gack 0-0 0-0 0, Woodall 0-0 0-0 0. Totals 20-50 6-9 51.

REPUBLIC COUNTY (1-7, 0-5)

Lewellyn 3-6 0-0 6, Hansen 2-5 1-4 5, Wilber 0-2 0-2 0, E.Jensik 1-4 1-2 3, Gardner 1-4 0-0 2, Morris 2-5 0-0 6, I.Wheeler 3-6 0-0 8, Cole 0-0 0-0 0, Popelka 0-2 1-2 1, Dahl 0-0 2-2 2, C.Jensik 0-1 0-0 0, A.Wheeler 0-0 0-0 0. Totals 12-35 5-12 33.

Sacred Heart 14 14 9 14 _ 51

Republic Co. 11 11 5 6 _ 33

3-point goals_SH 5-16 (Cochran 2-7, Goetz 2-5, Palen 1-4), RC 4-12 (Morris 2-4, I.Wheeler 2-3, Hansen 0-2, Wilber 0-1, C.Jensik 0-1, Popelka 0-1). Rebounds_SH 34 (Slagle 11), RC 22 (Lewellyn, Hansen 5). Turnovers_SH 20, RC 25. Total fouls_SH 13, RC 13. Fouled out_None.



SALINA SOUTH 46, HUTCHINSON 42

SALINA SOUTH (2-6, 1-4)

Zamecnik 3-7 1-2 8, Raubenstine 0-3 2-2 2, Schreiber 3-5 5-6 12, Arnold 4-9 3-4 13, Cox 2-6 0-2 4, Maxton 2-5 2-3 6, Copes 0-0 0-2 0, Peterson 0-2 1-2 1, Simon 0-0 0-0 0. Totals 14-37 14-23 46.

HUTCHINSON (3-4, 1-3)

Krol 1-4 0-2 2 Armbrust 3-8 0-0 6, Williams 0-0 0-0 0, Posch 5-11 0-0 13, Bynum 5-12 3-7 13, Elmore 0-0 0-0 0, Robertson 3-12 1-4 8, Hefley 0-1 0-0 0, Seidl 0-1 0-0 0. Totals 17-49 4-13 42.

Salina South 10 8 11 17 — 46

Hutchinson 11 9 12 10 — 42

3-point goals—SS 4-14 (Zamecnik 1-3, Raubenstine 0-2, Schreiber 1-1, Arnold 2-5, Cox 0-1, Maxton 0-1, Peterson 0-1), H 4-12 (Armbrust 0-1, Posch 3-6, Robertson 1-5). Fouled out—None. Rebounds—SS 27 (Cox 6), H 39 (Bynum 14). Turnovers—SS 12, H 14. Total fouls—SS 13, H 18.



RUSSELL 51, SE SALINE 48

RUSSELL (6-3, 5-1)

T.Dortland 3-6 6-7 13, C.Dortland 1-3 1-4 4, Schulte 0-2 0-0 0, Peeler 2-6 0-0 4, Wagner 5-9 0-1 10, Reeves 0-0 0-0 0, Nichols 3-7 3-6 10, Meyers 0-0 0-0 0, Bradster 5-9 0-1 10. Totals 19-42 10-19 51.

SOUTHEAST OF SALINE (5-2, 2-2)

Tillberg 1-8 0-0 2, Kaniper 0-0 0-0 0, Orr 3-6 0-4 6, Mears 2-3 0-0 4, Fear 3-6 0-0 8, Schlesener 6-3 1-7 14, Blake 2-4 0-0 4, Chitty 4-5 2-3 10. Totals 21-45 3-14 48.

Russell 13 17 12 9 — 51

SE Saline 14 10 14 10 — 48

3-point goals—R 3 (T.Dortland 1, C.Dortland 1, Nichols 1), SES 3 (Fear 2, Schlesener 1). Rebounds—R 30 (Braster 10), SES 31 (Chitty 9). Turnovers—R 11, SES 14. Total fouls—R 18, SES 19. Fouled out—Tillberg.



HUTCHINSON TRINITY 55

ELL-SALINE 15

ELL-SALINE (0-8, 0-3)

Lange 1 0-0 3, Schrock 0 0-0 0, Johnson 1 0-0 2, Ditto 2 0-0 5, Kramer 0 0-0 0, Hynes 0 0-0 0, Rowley 0 0-0 0, Short 0 1-2 1, Backhus 1 0-0 2, Hardesty 0 0-0 0, Vogt 1 0-0 2. Totals 6 1-2 15.

HUTCHINSON TRINITY (2-5, 1-1)

Fink 1 0-0 3, Garcia 2 1-2 6, Shank 6 0-0 13, Khakhar 0 0-0 0, Clifton 3 0-0 8, Galliher 1 3-5 5, Hughes 3 0-0 8, Morales 0 0-0 0, Hammersmith 2 1-2 6, Friday 1 2-4 4, Ortiz 0 0-0 0, Schrock 1 0-0 2. Totals 20 7-13 55.

Ell-Saline 7 2 3 3 — 15

Hutch Trinity 21 10 15 8 — 55

3-point goals—ES 2 (Lange 1, Ditto 1), HT 8 (Fink 1, Garcia 1, Shank 1, Clifton 2, Hughes 2, Hammersmith 1). Total fouls—ES 12, HT 5.



VICTORIA 49, STOCKTON 41

Victoria 14 6 15 14 — 49

Stockton 13 17 ­9 2 — 41

Victoria—Sterling 8, Sander 16, Huser 11, Weber 7, Dinkel 7

Stockton—Griffin 12, Dix 4, Bellerive 6, Hamilton 16, Odle 3.



ABILENE 42, WAMEGO 41

Wamego 4 13 9 15 — 41

Abilene 10 12 8 12 — 42

Wamego—Alexander 9, Hoobler 7, Donnelly 6, Pettay 2, Beachler 2, Underwood 10, Hamman 5.

Abilene— Hayes 3, Burton 10, Willey 17, Lillard 12.



LINCOLN 44, TESCOTT 36

Tescott 9 6 5 16 — 36

Lincoln 8 16 12 8 —44

Tescott—K.Perry 9, Peterson 6, J.Perry 2, Jorgenson 2, Lee 9, Wheeler 3, Ehlers 2, Farney 3.

Lincoln—Vath 3, O’Bannon 5, Breneman 8, Walter 20, Behrens 4, Garay 4.



VALLEY HEIGHTS 40, MINNEAPOLIS 28

Valley Heights 16 8 10 6 — 40

Minneapolis 3 7 12 6 — 28

Valley Heights—C.Toeber 4, Stevenson 4, M.Vermetton 12, E.Toeber 2, Yungerberg 10, Vermetton 8.

Lincoln—Giles 1, Reitbrock 2, Nelson 5, Vignery 9, Forte 2, Fuller 9.



SOUTHERN CLOUD 59, PIKE VALLEY 44

Pike Valley 11 6 9 18 — 44

Southern Cloud 12 17 17 13 — 59

Pike Valley—Reedes 10, Langston 3, Carlgren 4, Rickard 6, Jensen 12, Cray 7, Benne 2.

Southern Cloud—Cooper 9, Morris 27, Stein 2, Cool 12, McMillan 3, Scott 3, Liby 3.



RURAL VISTA 41, PEABODY 14

Peabody 6 0 1 7 — 14

Rural Vista 22 9 6 4 — 41

Peabody—Hodges 5, Winter 5, Stucky 4.

Rural Vista—Campuzano 19, M.Brockmeier 4, Reidy 8, Sanford 1, H.Brockmeier 6, Jacobson 2, Johnson 1.



BEREAN ACADEMY 56, MARION 25

Marion 8 6 5 6 — 25

Berean Academy 19 17 18 2 — 56

Marion—Burkholder 5, Boudreaux 1, Crabb 4, White 2, Slifer 1, May 5, Stuychlick 3, Regnier 2, Waner 2.

Berean Academy—Bri.Wiebe 3, Bro.Wiebe 1, Mullens 9, C.Eldridge 7, Neal 8, Slabath 3, Mi.Wiebe 5, A.Eldridge 5, Ma.Wiebe 5.



NORTON 61, HILL CITY 14

Hill City 2 4 2 6 — 14

Norton 18 17 21 5 — 61

Hill City—Underhill 3, C.Pimlott 1, Born 10.

Norton—T.Hauser 12, Kuhn 11, Jones 2, Hartwell 6, Brooks 7, Bailey 7, H.Hauser 12, Engelbert 2, Carter 2.



SMITH CENTER 50, PHILLIPSBURG 42

Smith Center 10 14 12 14 — 50

Phillipsburg 10 10 14 8 — 42

Smith Center—Frieling 20, Hutchinson 6, Timmons 11, Pfortmiller 2, Rentschler 11.

Phillipsburg—Salida 2, Beach 11, Wells 4, Kennedy 2, Schneider 8, Babcock 15.



ATWOOD 71, TRIPLAINS-BREWSTER 15

Triplains-Brewster 4 2 7 2 — 15

Atwood 25 19 19 8 — 71

Triplains-Brewster—Cozza 6, Claymer 2, Fellhoelter 3, Lamb 2, Hanson 2.

Atwood—Mosley 8, Livas 4, Sattler 4, Domsch 11, Beckman 11, Lankas 4, Crouse 13, An.Singhateh 12, Ab.Singhateh 4.



CENTRE 48, HERINGTON 45

Herington 8 8 10 18 2 — 45

Centre 3 14 5 21 5 — 48

Herington—Kriemeier 8, Swader 1, Shippy 20, C.Roe 16.

Centre—Deines 7, E.Espinoza 5, Hird 7, S.Espinoza 9, Hett 16, Barney 4.



COLBY 37, GOODLAND 22

Colby 6 13 13 5 — 37

Goodland 2 7 3 10 — 22

Colby—Vaughn 16, Shields 6, Dodson 3, Jonas 7, Stanley 5.

Goodland—Weeter 11, Drennan 2, Cure 2, Sieck 2, Kerrigan 5.



BELOIT 49, CHAPMAN 30

Chapman 4 9 8 9 — 30

Beloit 9 14 19 7 — 49

Chapman—Kirkpatrick 16, Suther 4, Bledsoe 10.

Beloit—Wagner 4, Schroeder 7, Meier 11, Larson 9, Cooper 5, Barrett 13.



THUNDER RIDGE 49, LAKESIDE 25

Lakeside 5 0 11 9 — 25

Thunder Ridge 14 15 13 7 — 49

Lakeside—Baetz 8, Pearce 5, LaRoque 2, Grady 3, Berkley 4, Hennes 3.

Thunder Ridge—Stauffer 11, Kicrckhoff 2, Pettijohn 12 Boden 7, Hardacre 10, Davis 7.



INMAN 43, BENNINGTON 31

Inman 9 10 11 13 — 43

Bennington 5 5 7 14 —31

Inman—Schrader 9, Clark 9, Raney 6, Maurer 2, DeWitt 13, Harman 4.

Bennington—Trout 2, Stanley 11, Piepho 3, Downing 2, Kind 2, Murphy 5, Robison 4, Lawson 2.



BLUE VALLEY RANDOLPH 36, LINN 19

Linn 2 4 6 7 — 19

BV Randolph 9 12 6 9 — 36

Linn—Dittmer 6, Smith 4, Beikman 3, Wohler 2, Mueller 2, Oehmke 2.

Blue Valley Randolph—Budenbender 13, Zoeller 9, Wright 4, Al.Cassel 4,Young 3. Ab.Cassel 3.



SOLOMON 35, GOESSEL 20

Solomon 4 10 16 5 — 35

Goessel 6 2 7 5 — 20

Solomon—Tiernan 3, Webb 17, Kugler 12, Stuart 3.

Goessel—M.Smith 11, Meyer 6, Schmucker 2, Alderfer 1.







BOYS SUMMARIES



MAIZE 55, SALINA CENTRAL 43

MAIZE (8-0, 6-0)

C.Grill 4-10 2-2 13, Schreiner 3-6 6-7 13, Easter 4-6 9-10 17, Ohnmeis 1-2 0-0 2, Koehn 5-7 0-0 10, Grimes 0-0 0-0 0, Sampson 0-0 0-0 0, Stanton 0-0 0-0 0, Owings 0-0 0-0 0, Hampton 0-0 0-0 0, K.Grill 0-0 0-0 0. Totals — 17-31 17-19 55..

SALINA CENTRAL (5-2, 2-2)

Richardson 1-5 4-4 7, D.Grammer 4-9 0-0 11, Williams 2-13 2-6 7, M.Grammer 1-8 0-0 3, Kickhaefer 3-5 0-0 7, Driver 2-4 0-1 4, Stewart 1-3 2-2 4, DeMars 0-0 0-0 0, Glen 0-1 0-0 0, McHenry 0-0 0-0 0, Burnett 0-0 0-0 0. Totals — 14-48 8-13 43.

Maize 11 7 23 14 — 55

Salina Central 11 12 9 11 — 43

3-point goals — MZ: 4-9 (C.Grill 3, Schreiner 1) SC: 7-30 (Richardson 1, D.Grammer 3, Williams 1, M.Grammer 1, Kickhaefer 1). Rebounds — MZ: 28 (Easter 7) SC: 24 (D.Grammer 5). Turnovers - MZ: 11 SC: 11. Fouls — MZ: 17 SC: 14. Fouled out — Easter.



SACRED HEART 65, REPUBLIC COUNTY 47

SACRED HEART (8-2, 4-0)

Skidmore 6-16 2-2 15, Leners 5-8 2-3 13, Buckner 4-5 5-5 13, Herrenbruck 6-13 6-8 18, Mendez 2-5 0-0 4, Jackson Gormley 0-0 0-0 0, Prendergas 1-2 0-1 2, Gilliland 0-0 0-0 0, Jacob Gormley 0-0 0-0 0. Totals 24-49 15-19 65.

REPUBLIC COUNTY (3-5, 1-4)

Callaway 7-14 4-4 20, Fischer 1-1 0-2 2, Parde 3-5 1-2 8, Nutsch 4-11 0-0 10, Lapo 3-6 0-0 6, Hartner 0-2 0-0 0, Aurand 0-2 1-2 1, Dahl 0-0 0-0 0. Totals 18-41 6-10 47.

Sacred Heart 18 13 18 16 _ 65

Republic Co. 13 13 14 7 _ 47

3-point goals_SH 2-11 (Skidmore 1-5, Leners 1-2, Herrenbruck 0-4), RC 5-16 (Callaway 2-7, Nutsch 2-6, Parde 1-3). Rebounds_SH 31 (Herrenbruck 8), RC 22 (Fischer 6). Turnovers_SH 14, RC 20. Total fouls_SH 12, RC 15. Fouled out_Parde.



SALINA SOUTH 61, HUTCHINSON 46

SALINA SOUTH (2-6, 1-4)

Schreiber 1-5 5-6 7, Johnson 3-7 1-4 8, Munsell 0-1 2-2 2, Junghans 6-9 4-5 21, Banks 4-8 0-3 8, Jordan 3-10 1-1 7, Hannert 0-0 6-6 6, Ratcliff 1-2 0-0 2, Garcia 0-0 0-1 0, Varela 0-0 0-0 0, Giroux 0-2 0-0 0, Barber 0-1, 0-0 0. Totals 18-45 19-28 61.

HUTCHINSON (1-6, 0-4)

Blake 2-6 2-4 6, Cole 6-10 0-0 14, Heneha 0-2 0-2 0, Webster 3-7 0-0 6, Davis 0-4 0-1 0, Kraus 2-4 1-2 5, Burns 1-3 1-4 3, Holmberg 1-3 1-2 3, Huhs 4-5 0-0 8, Salazar 0-0 1-2 1, Hernandez 0-0 0-0 0. Totals 19-44 6-17 46.

Salina South 17 14 11 19 — 61

Hutchinson 9 10 9 18 — 46

3-point goals—SS 6-18 (Schreiber 0-1, Johnson 1-3, Munsell 0-1, Junghans 5-8, Jordan 0-2, Giroux 0-2, Barber 0-1), H 2-11 (Blake 0-1, Cole 2-4, Webster 0-2, Davis 0-3, Kraus 0-1). Fouled out—Kraus. Technical fouls—Webster, Holmberg. Rebounds—SS 31 (Schreiber 6), H 34 (Webster 10). Turnovers—SS 14, H 17. Total fouls—SS 20, H 26.



SOUTHEAST OF SALINE 59, RUSSELL 50

RUSSELL (3-6, 1-5)

Tammen 1-5 2-4 4, Whipple 1-9 4-4 9, Price 6-18 4-4 20, Sohm 2-4 4-4 8, Pospichal 1-5 2-2 5, Law 2-2 2-5 6, Logsdon 0-0 0-0 0, Gibson 0-0 0-0 0. Totals 13-43 18-23 50.

SOUTHEAST OF SALINE (1-6, 1-3)

Eklund 3-11 0-0 6, Whittecar 0-0 0-0 0, Gebhardt 7-11 6-11 22, Banks 2-6 2-2 6, Stumpf 1-3 0-0 2, Ingmire 1-2 0-0 3, Harris 2-5 1-2 5, B.McKnight 1-5 3-5 5, Montgomery 3-6 3-3 10. Totals 20-49 15-23 59.

Russell 4 11 18 17 — 50

SE Saline 12 15 10 22 — 59

3-point goals—R 6 (Whipple 1, Price 4, Pospichal 1), SES 4 (Gebhardt 2, Ingmire 1, Montgomery 1). Rebounds—R 26 (Sohm 8), SES 38 (Banks 7). Turnovers—R 15, SES 14. Total fouls—R 19, SES 20.



BEREAN ACADEMY 68, MARION 39

Marion 4 13 12 10 — 39

Berean Academy 13 18 29 8 — 68

Marion—Zinn 5, Hett 6, Heidebrecht 8, Stringer 11, Tracy 6, Nguyen 3.

Berean Academy—Bisterfeldt 3, Landis 9, Dugger 12. Koontz 24,Unruh 7, Vogt 11, Rust 2.



HILL CITY 44, NORTON 36

Hill City 7 14 11 12 — 44

Norton 7 9 5 15 — 36

Hill City—Journigan 9, B.McDowell 18, Banks 6, A.McDowell 3, Brandyberry 8.

Norton—Melvin 9, Haresnape 4, James 15, Gruwell 3, Koerperich 1, Ruder 4.



MARYSVILLE 65, CONCORDIA 61 (ot)

Marysville 12 15 20 8 10 — 65

Concordia 9 12 11 23 6 — 61

Marysville—Pieschl 5, Backus 20, Rader 3, Faulkner 2, Denner 25, Schroeder 2, M.Holle 6, Brown 2.

Concordia—Williams 3, Vignery 3, Trost 135, Monzon 13, Owen 4, Ch.Carlgren 6, Reed 15, Parker 2.



LINCOLN 43, TESCOTT 13

Tescott 2 6 3 2 — 13

Lincoln 4 15 12 15 — 46

Tescott—Hunley 4, Perry 7, Luder 2.

Lincoln—Huehl 4, Meier 4, Obermueller 10, Biggs 10, Good 8, O’Hare 8, Rees 1.



COLBY 51, GOODLAND 27

Colby 10 10 21 10 — 51

Goodland 0 9 9 9 — 27

Colby—Siruta 4, Schippers 11, Slaven 6, Wahlmeier 9, Voss 2, Zerr 6, Winger 7, Stapp 6.

Goodland—Johnson 10, Cure 2, Cole 8, Rodriguez 5, Volk 2.



SOLOMON 52, GOESSEL 43

Solomon 9 15 13 15 — 52

Goessel 8 19 13 11 — 43

Solomon—Neilson 31, Hynes 5, Marfise 7, Fiske 4, Fowles 5.

Goessel—Schmidt 6, Hiebert 2, Hagenood 5, Dy.Lindeman 14, Wuest 9, Dr.Lindeman 5, Ballesta 2.



LITTLE RIVER 58, CANTON-GALVA 31

Little River 10 12 22 14 — 58

Canton-Galva 5 11 8 7 — 31

Little River—Sears 2, Richardson 2, Rolfs 6, Jay.Garrison 27, Stephens 9, Jac.Garrison 9, Friesen 3.

Canton-Galva—Everett 1, Collins 8, Calgin 2, Minson 7, Struber 3, Pearson 6, Prieb 3.



CHAPMAN 53, BELOIT 44

Chapman 17 5 9 22 — 53

Beloit 9 15 5 15 — 44

Chapman—Colsten 8, Marshall 9, Jackson 17, Wasylk 3, N.Riegal 6, Lovett 2, Stroud 8.

Beloit—Cox 7, Palen 14, Budke 11, Thompson 12.



LAKESIDE 41, THUNDER RIDGE 30

Lakeside 6 13 13 9 — 41

Thunder Ridge 5 9 10 6 — 30

Lakeside—Crawford 2, Shoen 1, Paroum 5, Hake 11, Moore 1, Eberle 5, Solden 3, Duskie 13.

Thunder Ridge—Struckhoff 4, Grauerholz 11, Gerring 5, Reneberg 2, Seeman 5, Davis 3.



WILSON 45, CHASE 37

Chase 10 9 6 12 — 37

Wilson 11 8 12 14 — 45

Chase—Cavender 2, Miller 3, Hinderliter 16, J.Joyner 6, Hererra 4, T.Joyner 6.

Wilson—Soukup 5, Eberhart 3, Hughes 9, Dlabal 10, Weinhold 1, Mermis 14, Kriley 1, Thielen 2.



McPHERSON 51, AUGUSTA 50

McPherson 4 19 10 18 — 51

Augusta 10 17 7 16 — 50

McPherson—Stufflebean 11, M.Alexander 19, Hoppes 3, J.Alexander 9, Madron 2, Kinnamon 3, Pyle 4.

Augusta—Altenholer 5, Jackson 13, Burton 9, Clausing 4, Wilcox 4, Andrews 3, C.Parker 1, Davidson 11.



MINNEAPOLIS 50, VALLEY HEIGHTS 49

Valley Heights 16 9 12 12 — 49

Minneapolis 12 14 10 14 — 50

Valley Heights—Beardsley 9, Martin 6, Coggins 2, O’Toole 20, Youngeberg 6, Kenworthy 6.

Minneapolis—Griffin 15, Ausherman 2, Moeckel 8, Allison 6, Freel 5, White 9, McCullick 5.



ABILENE 64, WAMEGO 47

Wamego 9 11 15 12 — 47

Abilene 13 17 19 18 — 64

Wamego—Sackrider 1, Vetter 2, Fritz 20, Watson 2, Erickson 6, Hecht 4, Cade 8, Berstrom 4.

Abilene—Hartman 11, McVan 2, Davis 7, Bryson 2, Barbieri 5, Beetch 8, Mayden 11, Becker 14, Boyd 4.



SOUTHERN CLOUD 50, PIKE VALLEY 39

Pike Valley 10 6 4 19 — 39

Southern Cloud 9 9 4 28 — 50

Pike Valley—German 6, Russell 2, Green 3, Reeves 6,Sjolander 3, B.Flavin 15, Benne 3, M.Flavin 1.

Southern Cloud—Gumm 11, Stout 18, Paillet 8, Wyatt 5, Burch 2, Gold 2, Bellows 4.



STOCKTON 77, VICTORIA 64

Victoria 11 16 13 24 — 64

Norton 20 19 24 14 — 77

Victoria—Oberle 16, Schmidt 3, Dreiling 6, Brown 15, Knoles 13, Windholz 8, Huser 4.

Stockton—Miller 2, Means 9, Hamel 25, T.Rogers 8, B.Rogers 4, Boeugher 29.



PHILLIPSBURG 62, SMITH CENTER 53

Smith Center 8 7 19 19 — 53

Phillipsburg 20 16 10 16 — 62

Smith Center—Benoit 15, Sasse 10, Colby 13, Buckmaster 6, Hobelman 4, Kuglar 2, Maxwell 1, Montgomery 2.

Phillipsburg—Miller 7, Tr.Sides 20, Ty.Sides 12, Moon 9, Dibble 2, Hunnacutt 9, Martin 3.



INMAN 61, BENNINGTON 31

Inman 14 18 14 15 — 61

Bennington 8 5 16 2 — 31

Inman—Doerksen 2, Eddy 10, Froses 12, Thiessen 24, Bledsoe 2, Korraty 2, Friesen 9.

Bennington—Allen 5, Ohlson 3, Lovendahl 5, Oldham 12, Shipley 6.