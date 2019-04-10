West Franklin Middle School
Third Quarter Honor Roll
Sixth Grade
All A’s
Hunter Bailey, Katelyn Carroll, Gavin Gonzales, Ava Hawkins, David Holloman, Isabella Johnson, Layla Jordan, Wyatt McCullough, Gunnar McMahan, Kenlee Miller, Madison Scott, Katelynn Shepherd, Rylee Smith, Hayden Walters, Allyson Williams, Landon Williams, Sarah Wright.
A and B
Kylie Girst, Linden Harmon, Owen Lawson, Emma Leach, Reyna Lockhart, Michael Mains, Breia Marnell, Chance Nickel, Allison Nitcher, Alaina Phillips, Mackenzie Walter.
Seventh Grade
All A’s
Hannah Arnett, Kathryn Cameron, Makinnah Conway, Hope Crabtree, Selena Feuerborn, Lucas Hassler, Adelle Higbie, Kassie Mains, Wade Nichols, Wyatt Wright.
A and B
Jason Abarca, Micas Bolley, Gracie Ferguson, Trent Horton, Chase Lockhart, Addison McCurdy, Dakota Meisel-Lockhart.
Eighth Grade
All A’s
Emma Bailey, Baylee Dillard, Chloe Ecord, Katie Ecord, Bailee Einsphar, Morgan Forbis, Kyle Haner, Dylon Harris, Samantha Hower, Nevaeh Jordan, Emily Matthias, Aislyn Smith, Kayden Yoder.
A and B
Kinsley Garrison, Gracey Goebel, Stacie Hajney, Pandora Johnson, Nellie LaFountain, Brayden Love, Lydia Mayo, Noie McCurdy, Wyatt Melton, Katie Mitchell, Harley Moore, Matthew Nelson, Nick Pollot, Andre Snow.