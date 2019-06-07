Second Semester
Superior Honor Roll (All A’s)
Freshmen
Nathan Hassler, Jaci Houk, Colby Ifland, Lily Judd, Mikala Leach, Kale Link, William Mayo, Hannah Moore, Timothy Pearce, Lena Walter, Jenna Walters, Riley Zentz.
Sophomores
Kaelin Bones, Ainsley Corwine, Ethan Hatfield, Nevaeh Scott, Elizabeth Singer, Paige Smith, Virginia Wright.
Juniors
Shane Birzer, Shaon Bischoff, Kaden Conway, Caitlyn Craig, Wesley Ecord, Brooke Flory, Tanner Gould, Bailey Leach, Riley Milliken, Madison Shotton, Lacey Sutton, Channon Taul.
Seniors
Bailey Longstaff, Kennedi Meiers, Clayton Noyons, Kamryn Prouty, Brayden Singer, Tanner Sink.
Principal’s Honor Roll (≥ 3.6)
Freshmen
Dawson Forbis, Colton Hoyt, Kyndra Jackson, Randi Kiefer, Noah King, Jillian McCurdy, Reice Porter, Allison Swank, Averie Tasker.
Sophomores
Stephanie Fourie, Alexandria Hutchison, Samantha Randall, LaDeana Taul.
Juniors
Madison Adell, Katelyn Crumley, Matthew Gilkey, Jaiden Layton, Eli Matthias, Jasmine Nelson, Kaitlyn Pringle, Emery Snook, Philip Swank, Nathan Welton.
Seniors
Anthony Curry, Madison Fehling, Alexandra Forsyth, Jeremy Haverkamp, Lane Johnson, Madelyn Montgomery, Molly Rossman, Daniel Schmitz, Medow Watts, Zachary Yelland.
Student’s Honor Roll (≥ 3.0)
Alexandra Coopman, Nicholas Hatfield, Cheyanne Osipovitch, Caden Hamilton.