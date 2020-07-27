Salina-Stanley Kogler
Kansas
Concordia-Paul Rimovsky
Oakley-Dr. Willis Funk
Lyons-William Korinek
Valley Center-Alice Walker
Abilene-Lee White
Olathe-Nellie Kurtz
Solomon-Sharon Robinson
Out of State
Superior NE-Carroll Alexander
Salina-Stanley Kogler
Kansas
Concordia-Paul Rimovsky
Oakley-Dr. Willis Funk
Lyons-William Korinek
Valley Center-Alice Walker
Abilene-Lee White
Olathe-Nellie Kurtz
Solomon-Sharon Robinson
Out of State
Superior NE-Carroll Alexander
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