MONDAY, SEPT. 21

TELEVISION

BABEBALL

7:05 p.m.—St. Louis at Kansas City, FSKC, cable 34

FOOTBALL

7:15 p.m.—New Orleans at Las Vegas, ABC, cable 10

7:15 p.m.—New Orleans at Las Vegas, ESPN, cable 32

SOFTBALL

7 p.m.—Team Reed vs. Team Osterman, CBSSN, cable 260

RADIO

BASEBALL

7:05 p.m.—St. Louis at Kansas City, KSAL, 1150-AM

MONDAY, SEPT. 21

BASEBALL

St. Louis at Kansas City, 7:05 p.m.

GOLF

Salina Central & Salina South girls at Salina Municipal G.C., 1 p.m.

Kansas Wesleyan men at Ottawa, TBA

COLLEGE STANDINGS

BIG 12 CONFERENCE

;League;Overall

;W;L;W;L

Oklahoma;0;0;1;0

Oklahoma State;0;0;1;0

Texas;0;0;1;0

Texas Tech;0;0;1;0

West Virginia;0;0;1;0

Baylor;0;0;0;0

Texas Christian;0;0;0;0

Iowa State;0;0;0;1

Kansas;0;0;0;1

Kansas State;0;0;0;1

Saturday’s results

Oklahoma State 16, Tulsa 7. Houston at Baylor, ppd.

Next Saturday’s games

Kansas State at Oklahoma, 11 a.m. Iowa State at Texas Christian, 12:30 p.m. Texas at Texas Tech, 2:30 p.m. West Virginia at Oklahoma State, 2:30 p.m. Kansas at Baylor, 6:30 p.m.

KANSAS COLLEGIATE

ATHLETIC CONFERENCE

;League;Overall

;W;L;W;L

Bethel;2;0;2;0

Kansas Wesleyan;2;0;2;0

Southwestern;1;0;1;0

Friends;1;1;1;1

McPherson;1;1;1;1

Ottawa;0;0;1;0

Saint Mary;0;0;0;0

Avila, Mo.;0;1;0;1

Bethany;0;1;0;1

Sterling;0;1;0;1

Tabor;0;2;0;2

Saturday’s results

Bethel 55, McPherson 21. Friends 17, Tabor 7. Kansas Wesleyan 59, Bethany 34. Sterling at Ottawa, ppd. Saint Mary at Avila, Mo., ppd.

Next Saturday’s games

McPherson at Tabor, 1 p.m. Bethany at Southwestern, 6 p.m. Bethel at Sterling, 6 p.m. Avila, Mo. at Friends, 7 p.m. Kansas Wesleyan vs. Ottawa, ppd.

BIG 12 SUMMARY

Saturday’s game

OKLAHOMA STATE 16, TULSA 7

;T;OS

First downs;15;18

Rushes-yards;31-112;50-141

Passing yards;166;138

Comp-Att-Int;18-28-1;14-20-1

Return Yards;45;66

Punts-Avg;7-37.7;5-41.8

Fumbles-Lost;1-0;1-1

Penalties-Yards;15-120;8-68

Time of Possession;29:27;30:33

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—Tulsa, Prince 13-82, Wilkerson 9-22, Stokes 2-6, C.Taylor 2-1, Z.Smith 5-1. Oklahoma St., Hubbard 27-93, Brown 9-61, Sanders 5-11, Illingworth 1-(-3), Team 2-(-8), Bullock 6-(-13).

PASSING—Tulsa, Z.Smith 18-28-1-166. Oklahoma St., Sanders 2-2-0-23, Illingworth 4-5-0-74, Bullock 8-13-1-41.

RECEIVING—Tulsa, J.Johnson 5-63, Stokes 4-55, Crawford 4-24, Santana 3-9, Prince 1-11, Wilkerson 1-4. Oklahoma St., T.Wallace 4-94, Stoner 3-14, Wolf 2-11, Hubbard 2-(-7), Carter 1-17, Woods 1-8, Bra.Johnson 1-1.

SCORING SUMMARY

Tulsa;0;7;0;0;—;7

Oklahoma State;3;0;0;13;—;16

First quarter

OS—FG Hale 27, 5:13.

Second quarter

T—J.Johnson 16 pass from Z.Smith (Tipton kick), 1:38.

Fourth quarter

OS—Hubbard 3 run (Hale kick), 14:56.

OS—FG Hale 40, 4:27.

OS—FG Hale 29, 0:18.

A—14,668 (60,000).

STATE COLLEGE

Saturday’s games

KANSAS WESLEYAN 59, BETHANY 34

;KW;BY

First downs;34;22

Rushes-yards;57-255;41-192

Passing yards;411;274

Comp-Att-Int;23-32-0;16-40-2

Total plays-yards;89-666;81-466

Punts-avg;4-28.5;5-31

Fumbles-lost;0-0;0-0

Penalties-yards;17-163;7-101

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—KW: Sandoval 21-106, Sermons 9-34, Sanders 8-27, Randalle 6-49, Allsman 6-36, Brown 6-17, Macon 1-(-14). BY: Evans 18-128, Denson 13-23, Allen 10-41.

PASSING—KW: Randalle 21-29-0-392, Brown 2-3-0-19. BY: Denson 16-40-2-274.

RECEIVING—KW: Williams 6-136, Simmons 6-127, Macon 3-47, Sanders 3-29, Nix 2-39, Sandoval 2-29, Sermons 1-4. BY: Rittwage 6-31, Ealy 3-83, Chandler 3-37, Evans 2-16, Allen 2-7.

SCORING SUMMARY

Kan. Wesleyan;14;21;10;14;—;59

Bethany;7;14;6;7;—;34

First quarter

KW—Williams 35 pass from Randalle (Main kick)

BY—Denson 1 run (Friedman kick)

KW—Sanders 2 run (Main kick)

Second quarter

KW—Sanders 5 run (Main kick)

KW—Sanders 1 run (Main kick)

BY—Evans 1 run (Friedman kick)

BY—Rittwage 76 pass Denson (Friedman kick)

KW—Williams 7 pass from Randalle (Main kick)

Third quarter

KW—Main 27 field goal

BY—Ealy 8 pass from Denson (kick failed)

KW—Williams 47 pass form Randalle (Main kick)

Fourth quarter

KW—Simmons 23 pass from Randalle (Main kick)

KW—Sanders 10 pass from Randalle (Main kick)

BY—Ealy 72 pass from Denson (Friedman kick)

A—350.

BETHEL 55, McPHERSON 21

Bethel;13;14;21;7;—;55

McPherson;0;0;0;21;—;21

First quarter

BL—Scurry 20 run (kick failed), 7:34

BL—Francis 40 pass from Esau (DeMond kick), 0:52

Second quarter

BL—Esau 1 run (DeMond kick), 10:29

BL—Esau 10 run (DeMond kick), 3:18

Third quarter

BL—Juarez 6 run (DeMond kick), 9:22

BL—Francis 40 pass from Esau (DeMond kick), 4:36

BL—Juarez 55 run (DeMond kick), 0:42

Fourth quarter

MP—Reid 12 pass from Pisik (Bush kick), 10:55

BL—Schumpert-Street 7 run (DeMond kick), 5:32

MP—Nash 22 pass from Pisik (Bush kick), 4:22

MP—Lykes 15 pass from Pisik (Bush kick), 2:03

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—BL: Christiansen 20-49, Esau 17-73, Scurry 14-63, Juarez 6-91, Schumpert-Street 6-59, Murray 3-75, Barnes 3-14, Maran 2-3. MP: Hill 5-29, Lykes 3-9, Davis 2-4, Pisik 2-(-12), Turman 1-(-3).

PASSING—BL: Esau 2-5-0-80, Maran 0-1-1-0. MP: Pisik 17-30-0-139.

RECEIVING—BL: Francis 2-80. MP: Reid 4-27, Nash 3-27, Bodie 2-7, Nikkel 2-7, Hill 1-22, Davis 1-18, Lykes 1-15, MacMahon 1-4, Ross 1-3, Wallace 1-(-1).

FRIENDS 17, TABOR 7

Friends;7;3;0;7;—;17

Tabor;0;7;0;0;—;7

First quarter

FR—Nagy 21 pass from Dawdy (Schmidt kick), 11:56

Second quarter

FR—Schmidt 40 field goal, 10:04

TB—Leppke 6 fumble return (Cannon kick), 6:51

Fourth quarter

FR—Clowdus 5 run (Schmidt kick), 0:55

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—FR: Salazar 17-117, Marcum 14-47, Clowdus 9-34, Chance 1-21, Maxson 1-6, Dawdy 1-(-11). TB: Creary 11-38, McGee 10-29, Harper 1-1, Swedorski 1-0.

PASSING—FR: Dawdy 22-34-1-172. TB: McGee 24-38-1-215.

RECEIVING—FR: Nagy 12-99, Marcum 4-17, Green 3-25, Clowdus 1-17, Maxson 1-9, English 1-5. TB: Harper 5-60, Nonette 5-44, Jones 4-50, Bell 3-24, Swedorski 3-11, Usher 2-18, Quinn 1-5, Creary 1-3.

HIGH SCHOOL GIRLS

SMOKY VALLEY INVITATIONAL

Team scores

Buhler 33, Sterling 28, Smoky Valley 26, Pratt 8, Marysville 5.

Singles

No. 1—Tuefel, Buh, 4-0. 2. Richter, St, 3-1. 3. Jackson, Pr, 2-2. 4. Spencer, SV, 1-3. No. 2—Lehl, Buh, 3-1. 2. Anderson, St, 3-1. 3. Adam, SV, 3-1. 4. Jackson, Pr, 1-3.

Doubles

No. 1—1. Wilson-Rowland, St, 3-1. 2. Hutton-Babcock, Buh, 3-1. 3. Elliott-Rauchholz, SV, 3-1. 4. Kramer-Schroller, Mary, 1-3. No. 2—1. Ahlstedt-Gaskill, SV, 4-0. 2. Hamby-Frank, Buh, 3-1. 3. Webb-Wellman, St, 2-2. 4. Housley-Sanchez, Mary, 1-3.

HIGH SCHOOL

REPUBLIC COUNTY INVITATIONAL

Clifton-Clyde def. Pike Valley, 25-20, 25-8. Hanover def. Clifton-Clyde, 25-11, 25-23. Clifton-Clyde def. Republic County, 11-25, 25-22, 26-24. Thayer Central, Neb. def. Beloit, 25-19, 18-25, 25-12. Hanover def. Republic County, 25-9, 25-17. Smith Center def. Clay Center, 25-16, 13-25, 25-23. Clay Center def. Beloit, 13-25, 25-15, 25-15. Republic County def. Pike Valley, 25-13, 25-9. Smith Center def. Thayer Central, Neb., 25-17, 25-23. Hanover def. Pike Valley, 25-6, 25-12. Smith Center def. Beloit, 25-10, 27-25

AT TESCOTT

Lincoln def. Tescott, 25-19, 25-14. Sylvan-Lucas def. Rock Hills, 25-14, 25-8. Rock Hills def. Lincoln, 25-22, 25-19. Rock Hills def. Tescott, 21-25, 25-21, 25-18. Sylvan-Lucas def. Lincoln, 25-9, 25-18