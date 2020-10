TV-RADIO (reverse header)

MONDAY, OCT. 5

TELEVISION

BASEBALL

3:07 p.m.—Houston at Oakland, TBS, cable 29

7:07 p.m.—N.Y. Yankees at Tampa Bay, TBS, cable 29

FOOTBALL

6:05 p.m.—New England at Kansas City, CBS, cable 12

7:15 p.m.—Atlanta at Green Bay, ESPN, cable 32

GOLF

3:30 p.m.—Blessings Collegiate Invitational, TGC, cable 79

RADIO

FOOTBALL

6:05 p.m.—New England at Kansas City, KINA, 910-AM

6:05 p.m.—New England at Kansas City, KSKG, 99.9-FM

6:05 p.m.—New England at Kansas City, KINA, 107.5-FM

MONDAY, OCT. 5

FOOTBALL

New England at Kansas City, 6:05 p.m.

GOLF

Salina Central girls league at Salina Municipal G.C., 10 a.m.

Kansas Wesleyan league at Dodge City, TBA

TENNIS

Salina South girls league at Maize South, 8 a.m.

Salina Central girls league at Central, 9 a.m.

HIGH SCHOOL

BOB SCHMOEKEL INVITATIONAL

At Milford State Park

BOYS

Team scores

Manhattan 27, Maize 55, Wichita Kapaun 67, Clay Center 104, Hays 129, Salina South 160.

Top 10 individuals

1. Enriquez, WK, 16:10.2. 2. Griffith, Salina Central, 17:16.1. 3. Bowyer, Man, 17:17.3. 4. Dohlman, Mai, 17:19.4. 5. Mosier, Man, 17:28.7. 6. Davied, WK, 17:32.5. 7. Erickson, Man, 17:35.0. 8. Bryant, Man, 17:35.1. 9. Anderson, Man, 17:41.8. 10. Johnson, Mai, 17:47.9.

Other Salina individuals

15. French, SC, 18:15.6. 16. Leonard, SS, 18:51.9. 39. Barth, SS, 20:22.5. 41. Hudson, SS, 20:32.0. 45. Affolder, SC, 21:02.7. 47. Kaiser, SS, 21:11.4. 49. Schutz, SS, 21:17.1. 50. Duke, SS, 22:04.4.

GIRLS

Team scores

Wichita Kapaun 36, Manhattan 44, Hays 58, Hutchinson 105, Junction City 128.

Top 10 individuals

1. Keeley, Man, 19:20.0. 2. Bruening, WK, 20:15.6. 3. Julia, WK, 20:31.6. 4. Knopp, Man, 20:32.0. 5. Ecord, Maize, 20:32.3. 6. Curtis, WK, 20:56.5. 7. Henningson, Man, 21:03.0; 8. Allen, Salina South, 21:12.7. 9. Jaeger, Ha, 21:15.4. 10. Inskeep, Hu, 21:23.5.

Other Salina individuals

27. Arnold, SS, 22:40.1. 30. White, Salina Central, 23:06.5. 34. Schrage, SS, 24:08.4. 40. Young, SC, 25:28.7.

CENTRALIA INVITATIONAL

BOYS

Team scores

Jefferson North 21, Pike Valley 65, Wetmore 75, Centralia 104, Axtell 132, Onaga 142, Frankfort 181.

Top 10 individuals

1. Pentlin, JN, 17:08.18. 2. Kane, JN, 18:45.08. 3. Meredith, JN, 18:50.93. 4. Maginness, JN, 18:55.17. 5. Buessing, Ax, 19:14.05. 6. Reeves, PV, 19:17.11. 7. McQueen, Wet, 19:24.98. 8. Bloom, Wet, 19:38.40. 9. Garman, PV, 19:46.81. 10. Russell, PV, 19:57.46.

GIRLS

Team scores

Doniphan West 32, Jefferson North 36, Clifton-Clyde 56, Onaga 104.

Top 10 individuals

1. Clevenger, DW, 20:40.41. 2. Williams, DW, 21:02.22. 3. Cole, DW, 21:39.03. 4. Myers, JN, 22:08.76. 5. Zarybnicky, Hanover, 22:13.85. 6. Beikmann, Linn, 22:31.06. 7. Soto, Horton, 23:05.25. 8. Noll, JN, 23:46.63. 9. Sorell, CC, 24:08.57. 10. Buessing, Axtell, 24:28.97.

JUNIOR VARSITY

BOB SCHMOEKEL INVITATIONAL

At Milford State Park

BOYS

Team scores

Maize 24, Manhattan 34, Junction City 84, Hays 106, Clay Center 153.

Salina individuals

22. Brown, South, 21:00.1. 41. Sheahon, Central, 22:17.7. 54. Schrage, SS, 25:37.1. 56. Coulter, SS, 27:09.2. 58. Carano, SC, 29:32.7.

GIRLS

Team scores

Hays 25, Manhattan 30, Hutchinson 83.

Salina individuals

27. Rector, South, 26:37.4. 32. Smith, SS, 27:01.3. 37. Helton, Central, 28:46.7.

C-TEAM

BOB SCHMOEKEL INVITATIONAL

At Milford State Park

BOYS

Team scores

Maize 26, Manhattan 29, Junction City 78.

Salina individuals

29. Schutz, South, 24:45.1. 30. Riley, Central, 26:19.4.

GIRLS

Team scores

Hays 15.

Salina individuals

13. Mendenhall, 24.47.7. 14. Am.Coykendall, Central, 25:59.4. 16. Al.Coykendall, 28:42.8.

COLLEGE STANDINGS

BIG 12 CONFERENCE

;League;Overall

;W;L;W;L

Oklahoma State;2;0;3;0

Iowa State;2;0;2;1

Kansas State;2;0;2;1

Texas;1;1;2;1

West Virginia;1;1;2;1

Baylor;1;1;1;1

Texas Christian;1;1;1;1

Oklahoma;0;2;1;2

Texas Tech;0;2;1;2

Kansas;0;2;0;3

Saturday’s results

West Virginia 27, Baylor 21 (2ot). Texas Christian 33, Texas 31. Kansas State 31, Texas Tech 21. Oklahoma State 47, Kansas 7. Iowa State 37, Oklahoma 30.

Next Saturday’s games

Oklahoma vs. Texas at Dallas, 11 a.m. Texas Tech at Iowa State, 2:30 p.m. Kansas State at Texas Christian, 3 p.m.

KANSAS COLLEGIATE

ATHLETIC CONFERENCE

;League;Overall

;W;L;W;L

Bethel;3;0;4;0

Kansas Wesleyan;2;0;2;0

Southwestern;1;0;1;0

McPherson;3;1;3;1

Avila, Mo.;2;1;2;1

Friends;1;3;1;3

Ottawa;0;0;1;0

Saint Mary;0;0;0;0

Bethany;0;2;0;2

Sterling;0;2;0;2

Tabor;0;3;0;3

Saturday’s results

Avila, Mo. 41, Bethany 6. McPHerson 20, Friends 17. Bethel 83, MidAmerica Nazarene 35. Southwestern at Bethel, ppd. Saint Mary at Sterling, ppd.

Next Saturday’s games

Ottawa at Avila, Mo., 1 p.m. McPherson at Southwestern, 1 p.m. Sterling at Friends, 1:30 p.m. Bethel at Tabor, 2 p.m.

BIG 12 SUMMARIES

Saturday’s games

KANSAS STATE 31, TEXAS TECH 21

;TT;KS

First downs;27;20

Rushes-yards;34-204;42-198

Passing yards;267;206

Comp-Att-Int;34-49-1;12-22-0

Return Yards;35;57

Punts-Avg;2-48.5;4-37.5

Fumbles-Lost;0-0;1-0

Penalties-Yards;6-71;4-35

Time of Possession;31:39;28:21

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—Texas Tech, X.White 12-113, Sa.Thompson 12-46, Colombi 8-40, M.Price 1-5, T.Brooks 1-0. Kansas St., Vaughn 16-113, Trotter 12-43, Sk.Thompson 3-21, J.Wright 3-12, W.Howard 5-8, Blumer 1-3, Team 2-(-2).

PASSING—Texas Tech, A.Bowman 4-7-0-23, Colombi 30-42-1-244. Kansas St., Sk.Thompson 5-10-0-33, W.Howard 7-12-0-173.

RECEIVING—Texas Tech, K.Carter 8-52, M.Price 6-51, Ezukanma 5-77, X.White 4-9, Koontz 3-39, Sa.Thompson 3-10, Vasher 2-10, Fouonji 1-8, Holcomb 1-7, Polk 1-4. Kansas St., Vaughn 3-81, B.Moore 2-78, P.Brooks 2-16, C.Taylor 2-16, Trotter 2-8, Knowles 1-7.

SCORING SUMMARY

Texas Tech;0;0;14;7;—;21

Kansas State;7;7;3;14;—;31

First quarter

KS—B.Moore 12 pass from Sk.Thompson (Lynch kick), 8:56.

Second quarter

KS—Vaughn 18 run (Lynch kick), 5:25.

Third quarter

TT—K.Carter 3 pass from Colombi (Wolff kick), 8:05.

KS—FG Lynch 28, 3:34.

TT—X.White 49 run (Wolff kick), 2:14.

Fourth quarter

TT—M.Price 13 pass from Colombi (Wolff kick), 11:11.

KS—Trotter 4 run (Lynch kick), 10:00.

KS—Vaughn 70 pass from W.Howard (Lynch kick), 2:07.

A—10,932 (50,000).

OKLAHOMA STATE 47, KANSAS 7

;OS;K

First downs;31;12

Rushes-yards;60-295;40-101

Passing yards;298;92

Comp-Att-Int;20-30-0;14-24-1

Return Yards;16;160

Punts-Avg;4-37;9-39.7

Fumbles-Lost;1-0;1-0

Penalties-Yards;5-35;3-17

Time of Possession;31:54;28:06

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—Oklahoma St., Hubbard 20-145, Jackson 10-91, L.Brown 8-37, Richardson 12-27, Cooper 3-11, Team 2-(-7), Illingworth 5-(-9). Kansas, Hishaw 5-51, P.Williams 14-32, Gardner 11-31, Daniels 4-4, Kendrick 6-(-17).

PASSING—Oklahoma St., Illingworth 17-23-0-265, Bullock 3-7-0-33. Kansas, Daniels 3-5-0-2, Kendrick 11-19-1-90.

RECEIVING—Oklahoma St., Wallace 9-148, B.Johnson 4-74, L.Brown 2-22, Stoner 2-21, Owens 2-19, D.Anderson 1-14. Kansas, Lassiter 4-43, L.Arnold 3-20, Ta.Williams 3-16, Parchment 2-7, Gardner 1-5, Miles 1-1.

SCORING SUMMARY

Oklahoma State;10;21;13;3;—;47

Kansas;0;0;0;7;—;7

First quarter

OS—FG Hale 19, 9:36.

OS—Hubbard 1 run (Hale kick), 1:00.

Second quarter

OS—B.Johnson 66 pass from Illingworth (Hale kick), 14:04.

OS—Wallace 55 pass from Illingworth (Hale kick), 9:22.

OS—Hubbard 12 run (Hale kick), 1:58.

Third quarter

OS—Wallace 14 pass from Illingworth (Hale kick), 13:14.

OS—FG Hale 22, 8:12.

OS—FG Hale 27, 3:14.

Fourth quarter

K—Gardner 1 run (Borcila kick), 12:04.

OS—FG Pohl 24, 0:59.

A—9,480 (47,000).

STATE COLLEGE

Saturday’s games

AVILA, MO. 41, BETHANY 6

;AV;BY

First downs;29;20

Rushes-yards;52-286;36-91

Passing yards;190;145

Comp-Att-Int;15-27-0;12-30-3

Total plays-yards;79-476;66-236

Punts-avg;3-35.3;7-21.7

Fumbles-lost;1-1;1-0

Penalties-yards;7-67;12-91

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—AV: Nesbitt 22-110, Jacobs 18-143, Watkins 7-18, Barbee 3-(-1), Askan 1-5, Hopkins 1-1. BY: Jaq.Allen 17-54, Denson 8-26, Evans 7-17, Lott 3-1, Jackson 1-(-7).

PASSING—AV: Jacobs 11-22-0-174, Askan 4-5-0-16. BY: Denson 8-21-3-98, Jackson 4-9-0-47.

RECEIVING—AV: A.Williams 4-82, Mack 3-56, Senerius 3-38, Butler 2-1, Nesbitt 1-8, Downton 1-5, D.Williams 1-0. BY: Ealy 4-48, Rittwage 3-50, Chandler 2-26, Evans 2-10, Jaq.Allen 1-11.

SCORING SUMMARY

Avila;14;0;21;6;—;41

Bethany;0;6;0;0;—;6

First quarter

AV—Jacobs 1 run (Mortazavi kick), 11:04

AV—Senerius 23 pass from Jacobs (Mortazavi kick), 6:48

Second quarter

BY—Rittwage 26 pass from Denson (kick failed), 0:01

Third quarter

AV—A.Williams 28 pass from Jacobs (Mortazavi kick), 9:10

AV—Jacobs 1 run (Mortazavi kick), 7:03

AV—Nesbitt 16 run (Mortazavi kick), 0:19

Fourth quarter

AV—Watkins 7 run (kick blocked), 0:01

BETHEL 83

MIDAMERICA NAZARENE 35

MidAmerica;21;7;7;0;—;35

Bethel;21;20;21;21;—;83

First quarter

MA—Manning 1 run (Pereira kick), 13:04

BL—Galliart 14 pass from Esau (Francis kick), 9:19

BL—Esau 2 run (Francis kick), 5:53

MA—Pippitt 67 fumble return (Pereira kick), 2:35

BL—Galliart 56 pass from Esau (Francis kick), 2:04

Second quarter

BL—Scurry 2 run (Francis kick), 9:44

MA—Hardin 15 pass from Atkins (Pereira kick), 5:49

BL—Scurry 2 run (kick failed), 3:07

BL—Harrison 15 run (Francis kick), 0:42

Third quarter

MA—Hardin 47 pass from Atkins (Pereira kick), 14:12

BL—Scurry 22 run (Murray run), 9:01

BL—Harrison 19 run (kick failed), 8:11

BL—Murray 33 run (Francis kick), 5:21

Fourth quarter

BL—Harrison 56 run (Francis kick), 10:27

BL—Esau 73 run (Francis kick), 6:24

BL—Juarez 87 run (Francis kick), 1:26

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—MA: Dressler 9-52, Manning 10-51, Atkins 12-43, Wilridge 10-43, Hardin 3-23, Nason 1-5. BL: Harrison 9-163, Esau 10-107, Juarez 3-96, Christiansen 8-80, Scurry 14-78, Mason 5-69, Delancy 3-12, Schumpert-Street 2-5.

PASSING—MA: Atkins 19-34-1-237. BL: Esau 6-7-0-136.

RECEIVING—MA: Hardin 7-131, Owolabi 3-31, Manning 2-22, Nason 1-20, Tanis 3-19, Kreissler 1-11, Wilridge 2-3. BL: Galliart 3-79, Murray 1-30, Francis 1-21, Harrison 1-6.

McPHERSON 20, FRIENDS 17

Friends;0;7;3;7;—;17

McPherson;13;0;0;7;—;20

First quarter

MP—Reed 79 punt return (kick failed)

MP—Nikkel 19 pass from Tucker (Bush kick)

Second quarter

FR—Marcum 17 pass from Dawdy (Schmidt kick)

Third quarter

FR—Schmidt 30 field goal

Fourth quarter

MP—Reid 8 pass from Tucker (Bush kick)

FR—English 7 pass from Dawdy (Schmidt kick)

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING—FR: Marcum 11-59, Salazar 9-19, Clowdus 7-7, Dawdy 3-(-6). MP: Hill 11-29, Davis 7-9, Lykes 5-9, Tucker 2-(-12).

PASSING—FR: Dawdy 27-53-2-312. MP: Tucker 24-32-0-173, Graves 2-3-0-16, Schroeder 0-1-0-0.

RECEIVING—FR: Nagy 7-111, Marcum 7-44, Green 4-74, Chance 4-37, English 2-19, Zaricki 2-15, Wright-Blue 1-12. MP: Nikkel 7-106, Reid 6-18, Neely 3-21, Nash 3-16, Ross 2-12, Bodie 2-4, Salas 1-7, Hill 1-5, Lykes 1-0.

HIGH SCHOOL SCORES

Saturday’s results

St. Francis 46, Logan-Palco 0

STATE COLLEGE MEN

Saturday’s game

KANSAS WESLEYAN 5, BETHANY 1

Bethany;0;1;—;1

Kan.Wesleyan;0;5;—;5

Second half—BY: Sithole (unassisted), 51st minute. KW: Almary (assist Bellin), 74th. KW: Almary (Palacios), 80th. KW: Bellin (unassisted), 81st. KW: Almary (unassisted), 82nd. KW: Palacios (Garces), 83rd.

Shots—BY 6, KW 16. Saves—BY 3, KW 2. Goalkeepers—BY: Diaz. KW: Gonzalez.

STATE COLLEGE WOMEN

Saturday’s game

KANSAS WESLEYAN 2, BETHANY 0

Bethany;0;0;—;0

Kan.Wesleyan;1;1;—;2

First half—KW: Catone (assist Galindo), 45th minute.

Second half—KW: Catone (unassisted), 73rd minute.

Shots—BY 4, KW 14. Saves—BY 5, KW 2. Goalkeepers—BY: Wells. KW: Bingham.

HIGH SCHOOL GIRLS

McPHERSON INVITATIONAL

Team scores

McPherson red 75, Hutchinson 68, Garden City 54, McPherson white 54, Wichita Campus 38, Salina South 37, Dodge City 30, Hays 30, Liberal 21, Great Bend 13.

Salina South individuals

Singles

12. Sader, 1-3. 13. Weber, 2-2.

Doubles

4. Franco-Kipp, 2-2. 18. DeGarmo-Lee, 2-2.

CENTRAL KANSAS LEAGUE

At Lindsborg

Team scores

Hesston 69, Smoky Valley 68, Larned 57, Pratt 37, Hoisington 35, Hillsboro 34, Lyons 23, Haven 20, Nickerson 17.

Singles

No. 1—1. Dawes, He, def. Jackson, Pr, 7-5, 6-4. 3. Manry, Lar, def. Gonzalez, Hoi, 6-1, 6-3. No. 2—1. Adam, SV, def. McNett, Lar, 7-4, 7-6 (0). 3. Carlson, He, def. Jackson, Pr, 6-1, 6-1.

Doubles

No. 1—1. Elliott-Rauchholz, SV, def. Martin-Albin, He, 6-1, 6-3. 3. Isaac-Funk, Hi, def. Holt-Holt, Lar, 6-3, 6-4. No. 2—1. Ahlstedt-Gaskill, SV, def. Plenert-Bernhardt, Hi, 6-3, 6-1. 3. Friesen-John, He, def. Mull-Mamry, Lar, 6-4, 6-3 (7).

HIGH SCHOOL

AT MANKATO

Pike Valley def. Rock Hills, 25-19, 18-25, 26-24. St. John’s Beloit-Tipton def. Lincoln, 25-20, 25-12. St. John’s Beloit-Tipton def. Rock Hills, 25-15, 25-11. Pike Valley def. Lincoln, 23-25, 27-25, 25-23. Rock Hills def. Lincoln, 25-18, 25-5. St. John’s Beloit-Tipton def. Pike Valley, 30-28, 25-9

AT HUTCHINSON

Hutchinson Trinity def. Bennington, 26-25, 25-15. Bennington def. Hutchinson Trinity, 18-25, 25-18, 25-21

AT CONCORDIA

Concordia def. Marion, 25-18, 25-18. Clay Center def. Minneapolis, 25-11, 25-14. Hanover def. Southeast of Saline, 25-8, 22-25, 25-21. Smith Center def. Marysville, 25-9, 23-25, 25-12. Hanover def. Beloit, 23-25, 25-22, 25-19. Concordia def. Southeast of Saline, 25-16, 25-19. Clay Center def. Smith Center, 25-13, 25-23. Beloit def. Southeast of Saline, 25-23, 25-19. Marysville def. Minneapolis, 25-20, 25-11. Smith Center def. Riley County, 25-12, 25-15. Beloit def. Marion, 26-24, 25-11. Concordia def. Hanover, 25-21, 25-7. Smith Center def. Minneapolis, 25-22, 25-17

AT LOGAN

Thunder Ridge def. Logan-Palco, 25-18, 16-25, 25-19. Linn def. Republic County, 20-25, 25-23, 25-22. Republic County def. Logan-Palco, 25-17, 25-20. Thunder Ridge def. Republic County, 25-20, 25-13

AT ELLIS

Sacred Heart def. Ellis, 25-23, 25-19. Victoria def. Sacred Heart, 25-12, 26-24. Sacred Heart def. TMP-Marian, 25-12, 25-17. Sacred Heart def. Quinter, 27-25, 25-14

JUNIOR VARSITY

AT BROOKVILLE

Ell-Saline def. Central Plains, 25-15, 25-10. Ell-Saline def. Lincoln, 25-16, 25-12