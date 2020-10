THURSDAY’S HIGH SCHOOL FOOTBALL BOX SCORES

AXTELL 42, THUNDER RIDGE 40

Axtell;0;0;14;28;—;42

Thunder Ridge;14;6;12;8;—;40

Axtell — Volle (3) 14 run, 12 run, 19 pass from Detweiler, Detweiler (2) 12 run, 4 run, M. Buessing 35 pass from Detweiler. PAT — M. Buessing run, Detweiler run, Volle pass from M. Buessing.

Thunder Ridge — Wagenblast 17 pass from Dy. Bice, Barnes 59 run, Dunlap 24 pass from Dy. Bice, Da. Bice 21 run, Randall 21 run, Dy. Bice 1 run. PAT —Dy. Bice run, Randall run.

BURLINGAME 44, LINCOLN 26

Lincoln;18;0;0;8;—;26

Burlingame;16;14;0;14;—;44

LIncoln — Good (3) 79 kickoff return, 71 kickoff return, 70 run, Fenn 38 kickoff return. PAT — Good run.

Burlingame — Middleton 5 run, Zeller 66 interception return, Hovestadt 55 kickoff return, Ledom (3) 6 run, 1 run, 13 run. PAT — Young run.

CHASE COUNTY 66, CEDAR VALE/DEXTER 0

Cedar Vale-Dexter;0;0;X;X;—;0

Chase County;36;30;X;X;—;66

Chase County — Eidman (2) 24 pass from Budke, 44 pass from Budke, Budke (2) 30 run, 10 run, Holloway (3) 35 interception return, 25 interception return, 55 interception return, Griffin 38 run, Ybarra 40 interception return. PAT — Budke 2 runs, Eidman 2 runs, Rogers 2 runs.

CLIFTON-CLYE 46, BENNINGTON 0

Bennington;0;0;X;X;—;0

Clifton-Clyde;38;8;X;X;—;46

Clifton-Clyde — Rudolph (3) 13 run, 34 run, 34 pass from Skocny, D. Koch 1 pass from Rudolph, Skocny 25 run, Fahey 1 run. PAT — Rudolph run, T. Long 2 runs, Garrison run.

FRANKFORT 60, LAKESIDE 14

Lakeside;0;8;6;0;—;14

Frankfort;16;22;16;6;—;60

Lakeside — Ellis 12 fumble return, Cunningham 17 run. PAT — Cunningham run.

Frankfort — Cornelison (2) 3 run, 3 run, Armstrong (3) 2 run, 2 run, 33 pass from Cornelison; Dalinghaus (3) 63 run, 33 pass from Cornelison, 10 run. PAT — Armstrong 2 runs, Cornelison 3 runs, Dalinghuas pass from Cornelison.

HANOVER 56, OSBORNE 6

Osborne;0;6;0;X;—;6

Hanover;8;28;20;X;—;56

Osborne — Schurr 40 run.

Hanover — C. Jueneman (2) 5 run, 51 pass from J. Jueneman, E. Jueneman (3) 42 pass form J. Jueneman, 16 pass from J. Jueneman, 23 pass from J. Jueneman, Dimler (2) 38 pass from J. Jueneman, 21 pass from J. Jueneman, Bonser 2 run. PAT — C. Jueneman pass form J. Jueneman, E. Jueneman pass from J. Jueneman, J. Jueneman run, Dimler pass from J. Jueneman.

LEBO 58, CHETOPA 0

Chetopa;0;0;X;X;—;0

Lebo;22;36;X;X;—;58

Lebo — McEwen (3) 23 run, 16 run, 22 run, C. Reese 1 run, Davies 22 pass from McEwen, Ferguson 35 pass from McEwen, Fehr interception return, Crouch 10 pass from Grimmett. PAT — Grimmett 2 passes from McEwen, McEwen run, C. Reese run, Shoemaker pass from Grimmett.

MADISON 59, WEST ELK 6

West Elk;0;6;X;X;—;6

Madison;52;7;X;X;—;69

Madison — Engle (2) 20 run, 35 run, Harrison 45 pass from Helm, Wolgram (2) 42 pass form Helm, 44 punt return, Turner 3 pass from Helm, Bro. Rayburn 46 run, Smith 33 run. PAT — Engle pass from Helm, Wolgram run, Bro. Rayburn run, Engle run.

West Elk — Branch 15 run.

OSAGE CITY 47, NEODESHA 7

Neodesha;0;0;0;7;—;7

Osage City;21;20;6;0;—;47

Neodesha — Strange 11 run. PAT — Bilyeu kick.

Osage City — Boss (2) 21 run, 63 run, Littrell (2) 32 run, 33 pass from Boss, Brenner 25 pass from Boss, Neary 71 pass from Boss, Crawford 7 run. PAT — Kirkpatrick 5 kicks.

WABAUNSEE 62, PLEASANTON 18

Wabaunsee;7;34;20;0;—;62

Pleasanton;6;6;0;6;—;18

Wabaunsee — Wallin (4) 2 run, 2 run, 18 run, 33 run, Lohmeyer (2) 7 pass from C. Oliver, 47 pass from C. Oliver, Boeckman 52 pass from C. Oliver, C. Oliver 2 run, Schultz 19 run. PAt — Meseke 7 kicks.

Pleasanton — no scoring plays available.

WAVERLY 66, MDCV 32

MdCV;6;18;0;8;—;32

Waverly;12;32;8;14;—;66

Marais des Cygnes Valley — Reed (2) 4 pass from Lacey, 11 pass from Lacey, Lingenfelter 26 pass from Lacey, Baker 14 pass from Lacey, Lacey 5 run. PAT— Lacey run.

Waverly — Foster (6) 30 interception return, 12 run, 44 run, 66 run, 20 run, 39 run, Myers 11 run, Bartley 40 pass from Foster, Wallace 12 pass from Foster. PAT — Lehman run, Myers 2 runs, Myers pass from Foster, Bartley pass from Foster, Foster 2 runs.