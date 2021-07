Franklin County welcomes new planning, building director

Franklin County has a new Planning and Building Director for the first time in two decades.

Kenny Cook, a former assistant Planning Director for Miami County Planning and Zoning Department, began his new duties in Franklin County on Tuesday.

He takes over from Larry Walrod, who retired June 30 after 21 years serving county patrons.

Cook presents himself as a very easy going, open minded, common sense oriented individual, a county official said. A common theme that kept coming up during his interview is the fact that he wants to work with our citizens, not against them, in order to help them achieve their desired objectives with their land. Given that this is the exact same mindset that Larry has had (with great success) over the last 20 years, the county has feels confident that Kenny will be able to step in and perform at a high level, officials said.

Walrod was thankful for his opportunity to serve.

β€œπΌβ€™π‘š π‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘šπ‘œπ‘ π‘‘ π‘œπ‘“ π‘’π‘ β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ β„Žπ‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝑙𝑖𝑓𝑒 π‘–π‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ 𝑀𝑒 π‘π‘Žπ‘ π‘ π‘‘β„Žπ‘Ÿπ‘œπ‘’π‘”β„Ž π‘Žπ‘›π‘‘ π‘–π‘ π‘šπ‘’π‘Žπ‘ π‘’π‘Ÿπ‘’π‘‘ π‘“π‘Ÿπ‘œπ‘š π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘“π‘–π‘Ÿπ‘ π‘‘ π‘π‘Ÿπ‘’π‘Žπ‘‘β„Ž π‘‘π‘œ π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘™π‘Žπ‘ π‘‘,” Walrod said. β€œπΌ π‘Žπ‘š π‘“π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘Žπ‘‘π‘’ π‘‘π‘œ β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ π‘œπ‘π‘π‘’π‘π‘–π‘’π‘‘ π‘Ž π‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘–π‘›π‘” π‘Žπ‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘ƒπ‘™π‘Žπ‘›π‘›π‘–π‘›π‘” π‘Žπ‘›π‘‘ 𝐡𝑒𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 π·π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘‘π‘œπ‘Ÿ π‘œπ‘“ πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘˜π‘™π‘–π‘› πΆπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦. πΉπ‘œπ‘Ÿ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Žπ‘ π‘‘ 20-π‘π‘™π‘’π‘ π‘¦π‘’π‘Žπ‘Ÿπ‘ , 𝐼 β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ π‘ β„Žπ‘Žπ‘Ÿπ‘’π‘‘ π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ π‘€π‘–π‘‘β„Ž π‘šπ‘Žπ‘›π‘¦ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘–π‘‘π‘–π‘§π‘’π‘›π‘ π‘œπ‘“ πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘˜π‘™π‘–π‘› πΆπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦, π‘›π‘’π‘šπ‘’π‘Ÿπ‘œπ‘’π‘ π‘π‘’π‘–π‘™π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘ , π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘‘π‘œπ‘Ÿπ‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘šπ‘Žπ‘›π‘¦ π‘‘π‘Žπ‘™π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘’π‘‘π‘–π‘π‘Žπ‘‘π‘’π‘‘ cπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦ eπ‘šπ‘π‘™π‘œπ‘¦π‘’π‘’π‘ , p𝑒𝑏𝑙𝑖𝑐 oπ‘“π‘“π‘–π‘π‘–π‘Žπ‘™π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘£π‘Žπ‘Ÿπ‘–π‘œπ‘’π‘ bπ‘œπ‘Žπ‘Ÿπ‘‘ π‘Žπ‘›π‘‘ cπ‘œπ‘šπ‘šπ‘–π‘ π‘ π‘–π‘œπ‘› π‘šπ‘’π‘šπ‘π‘’π‘Ÿπ‘ .

β€œπΌ π‘β„Žπ‘’π‘Ÿπ‘–π‘ β„Ž π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘œπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘–π‘‘π‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘šπ‘Žπ‘›π‘¦ π‘šπ‘’π‘šπ‘œπ‘Ÿπ‘–π‘’π‘ π‘œπ‘“ π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘”π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘‘β„Žπ‘’ cπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦ β„Žπ‘Žπ‘ π‘šπ‘Žπ‘‘π‘’ π‘‘π‘’π‘Ÿπ‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘–π‘ π‘‘π‘–π‘šπ‘’ 𝑖𝑛 π‘šπ‘Žπ‘–π‘›π‘‘π‘Žπ‘–π‘›π‘–π‘›π‘” π‘‘β„Žπ‘’ cπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦β€™π‘ β€˜rπ‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘™ hπ‘’π‘Ÿπ‘–π‘‘π‘Žπ‘”π‘’β€™ π‘€β„Žπ‘–π‘™π‘’ π‘Žπ‘™π‘ π‘œ π‘π‘Ÿπ‘œπ‘£π‘–π‘‘π‘–π‘›π‘” π‘’π‘π‘œπ‘›π‘œπ‘šπ‘–π‘ π‘”π‘Ÿπ‘œπ‘€π‘‘β„Ž π‘Žπ‘›π‘‘ π‘˜π‘’π‘’π‘π‘–π‘›π‘” πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘˜π‘™π‘–π‘› πΆπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦ π‘Žπ‘ π‘Ž π‘‘π‘’π‘ π‘–π‘Ÿπ‘Žπ‘π‘™π‘’ π‘π‘™π‘Žπ‘π‘’ π‘‘π‘œ 𝑙𝑖𝑣𝑒 π‘Žπ‘›π‘‘ π‘€π‘œπ‘Ÿπ‘˜. 𝐼 𝑓𝑒𝑒𝑙 π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ 𝐼 β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ 𝑏𝑒𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑓𝑒𝑙 𝑖𝑛 π‘π‘œπ‘›π‘‘π‘Ÿπ‘–π‘π‘’π‘‘π‘–π‘›π‘” π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘‘ π‘’π‘›π‘‘π‘’π‘Žπ‘£π‘œπ‘Ÿ. 𝐼 β„Žπ‘Žπ‘£π‘’ 𝑔𝑖𝑣𝑒𝑛 π‘Ž 𝑓𝑒𝑙𝑙 π‘šπ‘’π‘Žπ‘ π‘’π‘Ÿπ‘’ π‘œπ‘“ π‘šπ‘¦ π‘π‘Žπ‘π‘Žπ‘π‘–π‘™π‘–π‘‘π‘¦ π‘‘π‘œ π‘’π‘β„Žπ‘œπ‘™π‘‘ π‘‘β„Žπ‘’ π‘™π‘Žπ‘›π‘‘ 𝑒𝑠𝑒 π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘’π‘£π‘’π‘™π‘œπ‘π‘šπ‘’π‘›π‘‘ π‘ π‘‘π‘Žπ‘›π‘‘π‘Žπ‘Ÿπ‘‘π‘ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘œπ‘π‘—π‘’π‘π‘‘π‘–π‘£π‘’π‘ π‘’π‘₯π‘π‘Ÿπ‘’π‘ π‘ π‘’π‘‘ 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘’ π‘π‘’π‘œπ‘π‘™π‘’ π‘œπ‘“ πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘˜π‘™π‘–π‘› πΆπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦ π‘Žπ‘›π‘‘ π‘Žπ‘‘π‘œπ‘π‘‘π‘’π‘‘ 𝑏𝑦 π‘‘β„Žπ‘’ bπ‘œπ‘£π‘’π‘Ÿπ‘›π‘–π‘›π‘” bπ‘œπ‘‘π‘¦.

β€œπ΄π‘”π‘Žπ‘–π‘›, 𝐼 π‘€π‘Žπ‘›π‘‘ π‘‘π‘œ π‘‘β„Žπ‘Žπ‘›π‘˜ πΉπ‘Ÿπ‘Žπ‘›π‘˜π‘™π‘–π‘› πΆπ‘œπ‘’π‘›π‘‘π‘¦ π‘“π‘œπ‘Ÿ π‘‘β„Žπ‘’ π‘œπ‘π‘π‘œπ‘Ÿπ‘‘π‘’π‘›π‘–π‘‘π‘¦ π‘‘π‘œ π‘ π‘’π‘Ÿπ‘£π‘’ π‘Žπ‘ π‘¦π‘œπ‘’π‘Ÿ π‘ƒπ‘™π‘Žπ‘›π‘›π‘–π‘›π‘” & 𝐡𝑒𝑖𝑙𝑑𝑖𝑛𝑔 π·π‘–π‘Ÿπ‘’π‘π‘‘π‘œπ‘Ÿ.”