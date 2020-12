OU wrestlers roll to duals wins

The Herald Staff

The Ottawa University men's wrestling team swept three duals Friday in York, Neb.

The Braves defeated Hastings (38-12), Dakota Wesleyan (48-3), and York College (35-9).

The Braves (5-0, 3-0) wrestles at noon Tuesday in the Missouri Valley Duals.

OU 38, Hastings 12

125: Diago Hernandez (OU), forfeit; 133: Bobby Robinson (OU), forfeit; 141: Parker Wright (OU) over Jake Abeyta (Hastings), MD 8-0); 149: Ryan Delforge (OU) over Trystan Berry (Hastings), fall; 157: Thomas Landeros (Hastings) over Cordell Hunt (OU), fall; 165: Taygen Smith (Hastings) over Kolby Droegemeier (OU), fall; 174: Jesse Daniel Perez (OU) over Austin Mitchell (Hastings), MD 11-3; 184: Cameron Young-Leggett (OU) dec. Jayden Miller (Hastings, 10-7; 197: Carson Savage (OU) forfeit; 285: Dalton Sikes (OU) dec. Marco Valdivia (Hastings), 3-0.

OU 48, Dakota Wesleyan 3

133: Bobby Robinson (OU) over Darien Malone (Dakota Wesleyan), fall; 141: Parker Wright (OU) forfeit; 149: Ryan Delforge (OU) forfeit; 157: Cordell Hunt (OU) over Coby Eikenhorst (Dakota Wesleyan), fall;165: Kolby Droegemeier (OU) forfeit; 174: Jesse Daniel Perez (OU) dec. Cole Halouska (Dakota Wesleyan), 11-4; 184: Hunter Planansky (Dakota Wesleyan) dec. Hunter Tindall (OU), 4- 1); 197: Carson Savage (OU) over Carter Max (Dakota Wesleyan), fall; 285 Dalton Sikes (OU) dec. Kyle Mullaney (Dakota Wesleyan), 3-1); 125: Diago Hernandez (OU) forfeit.

OU 35, York 9

141: Parker Wright (OU) over Jonathan Halk (York), MD, 8-0; 149: John Fox (York) dec. Ryan Delforge (OU), 14-8; 157: Cordell Hunt (OU) over Shawn Pierre (York) fall; 165: Kolby Droegemeier (OU) over Cody Pederson (York), fall; 174: Jesse Daniel Perez (OU) over Dereck Samudio (York), TF 16-1; 184: Cameron Young-Leggett (OU) over Lennorise Echols (York) (MD 12-4; 197: Carson Savage (OU) over Cooper Wilkins (York), fall; 285: Dalton Sikes (OU) over Marcus Cave (York) MD 13-4; 125: Harley Williamson (York) dec. Diago Hernandez (OU) 8-6); 133: Isaiah Jasso (York) dec. Bobby Robinson (OU) 5-4.